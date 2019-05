Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) 28-Jähriger zeigt sein Geschlechtsteil

Balingen (ots)

Ein 28-jähriger Mann hat am Donnerstagmorgen in der Balinger Innenstadt sein Geschlechtsteil sehen lassen.

Gegen 11.40 Uhr entblößte der Mann in der Straße "Beim Mühltor" sein Genital und zeigte sich einem Ehepaar mit Säugling. Die Betroffenen riefen sofort bei der Polizei an. Eine Streife traf den 28-Jährigen noch am Tatort. Die Beamten nahmen ihn zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung mit auf die Polizeiwache. Danach durfte er wieder gehen.

