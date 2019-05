Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Durchhausen) Zwei verletzte Zweiradfahrer bei Verkehrsunfall

Durchhausen (ots)

Zwei verletzte Zweiradfahrer und rund 1.500 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Donnerstag, gegen 13.15 Uhr, auf der Kreisstraße 5915. Ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades war auf der Kreisstraße von Gunningen in Richtung Durchhauen unterwegs. Am Ende einer Gefällstrecke erkannte der Jugendliche eine vorausfahrende 19-jährige Motorradfahrerin zu spät, die ihr Zweirad abbremste, weil sie nach links in eine Einfahrt abbiegen wollte. In der Folge fuhr der 17-Jährige auf das Motorrad auf. Beim Sturz zogen sich die beiden Biker leichte Verletzungen zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell