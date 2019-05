Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Pfalzgrafenweiler) Einbruch in Bäckerei

Pfalzgrafenweiler (ots)

Bei einem Einbruch in eine Bäckerei in der Dieselstraße haben die Täter in der Nacht zum Freitag versucht, den Tresor zu knacken.

Um in die Bäckerei zu gelangen, hebelten die Einbrecher die hintere Eingangstür zu der Filiale auf. Die Gauner hatten eine Flex dabei, mit der sie den Tresor aufschnitten. Ihr Vorhaben gelang nicht ganz, weshalb der Inhalt, den bisherigen Feststellungen zufolge, unberührt blieb. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt.

