Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt

Donaueschingen (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstag, gegen 13 Uhr, ist eine 69-jährige Pedelec-Fahrerin leicht verletzt worden. Die Bikerin war in einer Gruppe von Radfahrern unterwegs, die von der Bahnhofstraße kommend in den Kreisverkehr einfuhr. Ein 53-jähriger Autofahrer war in der gleichen Richtung unterwegs und überholte im Kreisverkehr die Bikergruppe. Hierbei kam es zur Kollision mit der 69-jährigen Frau, die anschließend stürzte. Mit leichten Verletzungen musste die Frau ins Klinikum eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden ist gering.

