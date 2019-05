Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hüfingen) Alkoholisierter Autofahrer - Führerschein weg - Auto Schrott

Hüfingen (ots)

Rund 30.000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am heutigen Freitag, gegen 3.40 Uhr, auf der Bundesstraße 27 entstanden. Ein stark alkoholisierter 22-jähriger Lenker eines Ford war auf der B 27 von Hüfingen in Richtung Bad Dürrheim unterwegs. An der Abfahrt Donaueschingen Mitte wollte der Autofahrer die Bundesstraße verlassen. Hier machten sich dann aber wohl die später auf dem Alcotestgerät gepusteten 1,8 Promille als Ausfallerscheinung bemerkbar. Denn der junge Mann verlor die Kontrolle über den Wagen und fuhr rund 60 Meter über die Wiese. Am Ende drehte sich der Ford und kippte um. Der 22-Jährige blieb unverletzt. Seinen Führerschein musste er an Ort und Stelle abgeben.

