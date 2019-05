Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geislingen) Vorfahrt nicht beachtet - Korrekturmeldung

Geislingen (ots)

Die Pressemeldung zum Verkehrsunfall an der Einmündung der Kreisstraße aus Richtung Erlaheim in die L415 vom vergangenen Montag ist in Teilen fehlerhaft.

Entgegen dem Bericht hielt der spätere Unfallverursacher an der Einmündung der Kreisstraße zunächst an. Beim Abbiegen übersah der 31-jährige Autofahrer das auf der vorfahrtsberechtigten Landstraße fahrende Quad, was letztendlich zu der Kollision führte.

