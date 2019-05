Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) 90-jährige Autofahrerin verliert die Kontrolle

Balingen (ots)

Am Mittwochabend hat eine 90-jährige Autofahrerin in der Albrechtstraße, Höhe Aldi, die Kontrolle über ihren Opel Corsa verloren und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Die Seniorin fuhr gegen 19 Uhr auf der Albrechtstraße in Richtung Ostdorfer Straße. Aus bisher nicht geklärter Ursache kam sie nach rechts auf den dortigen Geh-/Radweg. Ein entgegen kommender Radfahrer konnte gerade noch ausweichen. Die 90-Jährige lenkte wieder auf die Albrechtstraße zurück. Dort fuhr die Frau einem Pkw der Marke DAEWOO ins Heck. In der Folge überquerte sie mit ihrem Opel die Straße, fuhr links über den Bordstein, prallte gegen drei Natursteinsäulen und zuletzt gegen ein Garagentor. Die 90-Jährige und die beiden DAEWOO-Insassen wurden leicht verletzt. Es waren zwei Rettungsteams vor Ort, die die Verletzten versorgten und danach ins Krankenhaus brachten. Am Pkw der Unfallverursacherin entstand Totalschaden. Der Wagen wurde abgeschleppt. Der Schaden an dem DAEWOO wird auf 1000 Euro geschätzt. Auch die Natursteinsäulen und das Garagentor waren nach dem Unfall ramponiert. Hier beziffert die Polizei den Schaden auf zirka 4000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell