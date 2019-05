Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geislingen) Porsche fährt VW Up ins Heck

Geislingen (ots)

Bei einem Auffahrunfall an der Einmündung der Brühlstraße in die Vorstadtstraße ist am Mittwoch ein Porsche mit einem VW Up zusammengestoßen.

Gegen 15.50 Uhr fuhren die beiden Personenkraftwagen auf der Brühlstraße in Richtung Vorstadtstraße. Die Fahrerinnen hielten an der Einmündung an. Beim Anfahren war der Porsche zu schnell und prallte dem vorne fahrenden VW Kleinwagen ins Heck. Bei dem Unfall verletzte sich die VW-Fahrerin leicht. Ein zufällig an der Unfallstelle vorbei fahrendes Rettungsteam versorgte die Verletzte und brachte sie ins Krankenhaus. Ingesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwas mehr als 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell