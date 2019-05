Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen-Stetten) Unbekannter bricht in Wohnung ein - Geld fehlt

Hechingen-Stetten (ots)

Am Mittwochmorgen ist ein unbekannter Täter in der Bachstraße in eine Wohnung eingedrungen und hat Geld gestohlen.

Der Wohnungsinhaber war zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr nicht zu Hause. Diese Zeit nutzte der unbekannte Dieb, den Wohnungseingang aufzubrechen. Im Schlafzimmer fand er Bargeld, das in einem Schrank verwahrt wurde. Außerdem nahm er verschiedene Medikamente mit. Der Schaden ist nicht unerheblich. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt.

