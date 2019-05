Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Joggerin von Hund gebissen

Schramberg (ots)

Eine Joggerin wurde am Dienstagabend, gegen 18.15 Uhr, auf einem Waldweg im Bereich der Athletenhalle, von einem größeren schwarzen Hund in den Unterarm gebissen. Die junge Frau erlitt zum Glück nur oberflächliche Hautabschürfungen. Der Hundebesitzer hielt sich in unmittelbarer Nähe auf. Obwohl die Geschädigte den circa 35-jährigen Mann darauf aufmerksam machte, dass sein Hund sie angefallen habe, zeigte sich dieser unbeeindruckt. Außer einem kurzen "Sorry" kam nichts über dessen Lippen. Gegen den Hundebesitzer wird jetzt wegen Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell