Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dormettingen) Handbremse nicht angezogen

Dormettingen (ots)

Wegen nicht angezogener Handbremse ist am Dienstagmorgen in der Zufahrt zum Restaurant "Am Schiefersee" ein Kleinlaster gegen einen großen LKW gerollt. Der 47-jährige Fahrer des Transporters vergaß, auf dem abschüssigen Weg die Handbremse anzuziehen. Der Mercedes Sprinter machte sich selbstständig und rollte gegen den ebenfalls in der Zufahrt stehenden Lastwagen. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell