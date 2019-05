Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Radfahrer stürzt

A.-Ebingen (ots)

In der Sonnenstraße ist am Dienstagabend, kurz nach 18 Uhr, ein Radfahrer gestürzt. Der Grund für den Sturz den 58-Jährigen war gestern noch nicht bekannt. Er verletzte sich schwer und kam ins Krankenhaus. An seinem Mountainbike entstand kein Schaden.

