Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Lautlingen) Auffahrunfall in der Laufener Straße

A.-Lautlingen (ots)

Am frühen Dienstagabend sind in der Laufener Straße bei stockendem Verkehr zwei Autos aufeinander gefahren. Zur Unfallzeit stockte der Verkehr in Richtung Ebingen. Eine 20-jährige Skodafahrerin war kurz abgelenkt. Sie sah nicht, was vor ihr passiert und fuhr einem Fiat 500 ins Heck. Bei dem Unfall wurde die 50-jährige Fiatfahrerin leicht verletzt. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von zirka 6000 Euro.

