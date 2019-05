Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) Autofahrer geraten in Streit - Polizei sucht Zeugen

Bad Dürrheim (ots)

Am Montag sind sich gegen 17 Uhr zwei Autofahrer im Alter von 42 und 62 Jahren auf der Viktoriastraße in die Haare geraten. Die beiden Autofahrer waren auf der Viktoriastraße unterwegs und gerieten wegen der beengten Staßenverhältnisse in Streit. Hierbei soll der 42-Jährige den anderen Autofahrer und seine Ehefrau beleidigt und bedroht haben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Dürrheim (Tel.: 07726 93948-0) in Verbindung zu setzen.

