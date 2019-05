Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Blumberg) Rentner beklaut

Blumberg (ots)

Ein 86-jähriger Rentner ist am Dienstagmorgen von einer Frau dreist bestohlen worden. Die Täterin klingelte bei dem 86-Jährigen und gab vor alte Möbel und Schmuck zu kaufen. Der 86-Jährige ließ die Frau in die Wohnung und zeigte ihr seinen Schmuck. Zu einem Verkaufsgeschäft kam es allerdings nicht. Bei einer späteren Kontrolle stellte der Senior das Fehlen einen Goldarmbandes im Wert von rund 2.500 Euro fest. Die Täterin wird auf etwa 50 Jahre alt geschätzt, etwa 170 cm groß, mit dunkelbraunen Haaren. Die Frau sprach schwäbischen Dialekt und trug ein blaues Kostüm. Hinweise bitte an den Polizeiposten Blumberg (Tel.: 07702 41066).

