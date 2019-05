Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Furtwangen im Schwarzwald) Reifen zerstochen

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Am Montag hat ein unbekannter Täter in der Friedrichstraße, in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 14.30 Uhr, an einem Chrysler alle vier Reifen zerstochen. Der Schaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Furtwangen (Tel.: 07723 92948-0) entgegen.

