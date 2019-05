Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dauchingen) Bürocontainer aufgebrochen

Dauchingen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter in der Dieselstraße einen Büro-Container aufgebrochen. Die Einbrecher stemmten die Tür des Containers auf und verschafften sich Zutritt ins Innere. Aus einer Kasse entwendeten die Ganoven Bargeld in Höhe von rund 100 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwenningen (Tel.: 07720 8500-0) entgegen.

