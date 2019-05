Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Blumberg) Auto in der Kirchstraße beschädigt

Blumberg (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, etwa gegen 03.15 Uhr, haben vermutlich drei Jugendliche einen Ford Fiesta beschädigt, der in der Kirchstraße gegenüber der evangelischen Kirche abgestellt war. Die derzeit noch unbekannten Täter machten sich an beiden Außenspiegeln des Autos zu schaffen und richteten so Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro an dem Wagen an. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Blumberg (07702 41067) entgegen.

