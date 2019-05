Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Blumberg-Zollhaus, Nordwerk, Bundesstraße 27) Nicht aufgepasst und von der Straße abgekommen - Unfall mit einem Anhängergespann fordert rund 10.000 Euro Schaden

Blumberg-Zollhaus, Nordwerk, Bundesstraße 27 (ots)

Infolge Unachtsamkeit ist ein Fahrer eines Nissan Kombis mit angebrachtem Anhänger am Montagmittag zwischen Blumberg-Zollhaus und Riedböhringen von der Bundesstraße 27 abgekommen und gegen einen Zaun gefahren. Der 58-jährige Fahrer des Auto-Gespanns war von Blumberg-Zollhaus kommend - in Richtung Riedböhringen beziehungsweise Hüfingen unterwegs, als er nach der Abzweigung der Landesstraße 185, kurz nach einem Firmen- und Tankstellenareal, in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im weiteren Verlauf prallte das Nissan-Anhängergespann gegen einen Firmenzaun eines Unternehmens an der Straße Nordwerk und blieb dort beschädigt stehen. Der 58-jährige Fahrer blieb unverletzt. Am Autogespann und dem Zaun entstand rund 10.000 Euro Sachschaden.

