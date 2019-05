Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus

VS-Schwenningen (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes sind unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Karlstraße eingebrochen und haben daraus zwei Fernseher entwendet. Durch Eintreten der Wohnungstüre gelangten die Unbekannten in die Wohnung. Zudem öffneten die Einbrecher gewaltsam zwei Zimmertüren der als Wohngemeinschaft dienenden Wohnung. Mit zwei erbeuteten Fernseher im Wert von etwa 750 Euro verließen die Täter die Wohnung wieder. Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

