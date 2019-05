Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften bei einem Metallverarbeitungsbetrieb

VS-Villingen (ots)

Nach einer Verpuffung mit Rauchentwicklung während eines Fertigungsprozesses in einer CNC-Maschine ist es am Montagvormittag, kurz vor 10 Uhr, zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften bei einem Metallverarbeitungsbetriebes in der Straße Utzenbühl nahe dem Gewerbegebiet "Neuer Markt" gekommen. Während des Fertigungsprozesses entstand in der CNC-Maschine durch Funkenflug ein Brand. Vermutlich hatte sich das verwendete Kühlmittel entzündet. Zwar wurde der entstandene Maschinenbrand sofort durch eine in der Maschine installierte Löschanlage selbständig gelöscht, allerdings kam es zu einer nicht unerheblichen Rauchentwicklung in der Fertigungshalle. Aus diesem Grund wurden sämtliche Mitarbeiter - rund 70 Personen - aus der Fertigungshalle evakuiert. Neben der Schwenninger Feuerwehr rückte ein Großaufgebot von Feuerwehren und anderen Rettungskräften aus dem gesamten Kreis zu der Firma aus, da zunächst nicht klar war, ob eine Vielzahl von Personen beim Einatmen von Rauchgasen verletzt wurden. Letztlich stellte sich heraus, dass keine Personen zu Schaden gekommen waren. Auch war es zu keinem Sachschaden gekommen. Nach den vorgenommenen Untersuchungen und dem Durchlüften der Fabrikationshalle konnten die etwa 80 Einsatzkräfte von Feuerwehr und der Rettung wieder abrücken.

