POL-TUT: (Donaueschingen - Bad Dürrheim, B 27

33) Lastwagenfahrer verursacht Unfall eines dabei lebensgefährlich verletzten Motorradfahrers und flüchtet - Polizei bittet dringend um Hinweise

Donaueschingen - Bad Dürrheim, Bundesstraße 27 / 33 (ots)

Zu einem Unfall mit folgender Unfallflucht eines Lastwagenfahrers, bei welchem sich ein Motorradfahrer lebensgefährliche Verletzungen zugezogen hat, ist es am Montagnachmittag, gegen 14.50 Uhr, zwischen Donaueschingen und Bad Dürrheim auf der Bundesstraße 27 / 33 gekommen. Zu diesem Unfall und dem geflüchteten Lastwagenfahrer sucht die Polizei dringend Zeugen.

An diesem Montagnachmittag war der 34-jährige Motorradfahrer mit einem Sport-Bike des Typs Yamaha YZF-R 1 auf der für eine Richtung zweispurigen B 27 von Donaueschingen in Richtung Bad Dürrheim unterwegs. Als der Biker nach dem Autobahnanschluss A 864 auf eine Fahrzeugkolonne auf der rechten Spur aufschloss, wechselte er auf die linke Spur, um zu überholen. Plötzlich scherte aus der Reihe der überholten Fahrzeuge ein Lastwagenfahrer ebenfalls von der rechten auf die linke Spur aus, ohne auf den von hinten nahenden beziehungsweise links vom Lastwagen befindlichen Motorradfahrer zu achten. Um einen Zusammenstoß mit dem ausscherenden Lkw zu verhindern, lenkte der Biker nach links und leitete eine Vollbremsung ein. Im weiteren Verlauf prallte der Motorradfahrer gegen die Mittelschutzplanke und stürzte. Während die Yamaha über die Fahrbahn schleuderte und anschließend auf dem Standstreifen zur Endlage kam, rutschte der Biker noch einige Meter auf der Fahrbahn entlang und blieb dann schwer verletzt liegen. Ohne sich um den verursachten Unfall und den schwer verletzten Motorradfahrer zu kümmern, setzte der Fahrer des Lastwagens seine Fahrt in Richtung Bad Dürrheim fort.

Nach Angaben anderer Verkehrsteilnehmer könnte es sich bei dem flüchtigen Lkw um einen grünen oder dunkelblauen Lastwagen, ähnlich einem Bau-Lkw oder Kieslaster gehandelt haben. Unschlüssig war man sich, ob es sich um einen Lastwagen, einen Lkw mit Anhänger oder auch um einen Sattelzug-Lkw gehandelt hat. Möglicherweise hatte der Lastwagen eine ähnlich lautende Aufschrift wie "Belch" oder "Relch".

Der schwer verletzte Biker wurde nach einer Erstbehandlung durch die eintreffenden Rettungskräfte in eine Klinik gebracht. Das mit etwa 6000 Euro beschädigte Motorrad wurde abtransportiert.

Zur Klärung der genauen Unfallumstände und zur Ermittlung des Lastwagenfahrers benötigt die Polizei dringend Zeugenhinweise. Personen, die zu dem Verkehrsunfall oder auch zu dem geflüchteten Lastwagen Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei mit Sitz in Zimmern ob Rottweil, Tel.: 0741 34879-0, in Verbindung zu setzen.

