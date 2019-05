Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen, Bundesstraße 33) Von der Straße abgekommen und gegen eine Mauer geprallt - Autofahrer leicht verletzt

VS-Villingen, Bundesstraße 33 (ots)

Ein leicht verletzter Autofahrer und rund 10.000 Euro Sachschaden an einem Mercedes Cabrio des Typs SLK sind die Folgen eines Unfalls, der sich am frühen Dienstagmorgen, kurz vor 04.30 Uhr, auf der Bundesstraße 33 zwischen der Abfahrt Villingen-Süd und der Abfahrt Schwenninger Straße ereignet hat. Der 34-jährige Fahrer des Mercedes war an diesem Morgen - von Bad Dürrheim kommend - im Bereich Villingen auf der B 33 unterwegs, als das Cabrio auf regennasser Straße ins Schleudern geriet. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen eine Schutzmauer. In der Folge schleuderte der Mercedes wieder zurück quer über die B 33 und blieb rechts im Grünstreifen stehen. Der 34-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste zur weiteren Untersuchung und Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das nicht mehr fahrbereite Cabrio.

