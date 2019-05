Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trosssingen) Jugendlicher Radfahrer fährt Fußgängerin an und flüchtet

Trosssingen (ots)

Eine 78-jährige Fußgängerin ist am Freitag, gegen 15.30 Uhr, auf dem Gehweg in der Hauptstraße von einem jugendlichen Radfahrer angefahren und verletzt worden. Die Seniorin befand sich auf dem Gehweg vor dem Geschäft "Nudelhaus" und sah den entgegenkommenden Radfahrer, der auf der Lenkerstange ein Mädchen transportierte. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß, wobei die 78-Jährige zu Boden stürzte. Der Biker und seine Begleiterin hielten an und halfen der Frau wieder auf die Beine. Anschließend setzten sie die Fahrt in Richtung Bahnhof fort. Der Radfahrer wird auf etwa 15 bis 17 Jahr alt geschätzt. Er hat dunkelblonde bis braune, kurze Haare. Das etwa gleichaltrige Mädchen trägt braune schulterlange Haare. Nach bisherigen Ermittlungen wurde der Unfall von einer namentlich nicht bekannten Frau beobachtet. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Trossingen (Tel.: 07425 33866) in Verbindung zu setzen.

