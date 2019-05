Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Deilingen) Thuja-Hecke in Brand gesetzt

Deilingen (ots)

Ein 77-Jähriger hat am Montag, gegen 16 Uhr, in der Hochbergstraße eine Thuja-Hecke in Brand gesetzt. Die angerückten Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Deilingen konnten das Feuer schnell löschen. Nach bisherigen Ermittlungen flammte der Senior mit einem Gasbrenner das Unkraut ab. In der Folge brannten rund 10 Meter der Hecke nieder. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

