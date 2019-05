Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Mühlheim an der Donau) Gegenverkehr zu weit links - Autofahrerin muss ausweichen

Mühlheim an der Donau (ots)

Weil der Gegenverkehr zu weit links gefahren ist, musste eine 22-jährige BMW-Fahrerin am Montag, gegen 17.25 Uhr, ausweichen. Die junge Frau war auf der Kreisstraße 5900 von Mühlheim in Richtung Mahlstetten unterwegs. Im Kurvenbereich fuhr ein entgegenkommender weißer Kombi nicht weit genug rechts. Beim Ausweichmanöver schrammte die BMW-Fahrerin eine Leitplanke und überfuhr in der Folge noch einen Leitpfosten. Beim Unfall zog sich der Beifahrer im BMW leichte Verletzungen zu. Am BMW entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Fahrer des weißen Kombis weiter. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen (Tel.: 07424 9318-0) entgegen.

