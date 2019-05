Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Heißes Fett löst Feuerwehreinsatz aus

Balingen (ots)

Ein Brandalarm hat am Montagabend gegen 20.10 Uhr zum Einsatz eines Löschzugs der Feuerwehr in der Ostdorfer Straße geführt. Eine 24-jährige Bewohnerin vergaß eine Pfanne mit heißem Fett auf dem Herd. Die Fettdämpfe lösten den Rauchmelder aus. Als die Frau die Pfanne vom Herd nahm, verletzte sie sich durch die spritzende Flüssigkeit. Sie wurde aufgrund ihrer Verbrennungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

