POL-TUT: Nach Einbruch in ein Villinger Wohnhaus in der Berliner Straße zwei der Tat dringend verdächtige Männer noch im Gebäude festgenommen

VS-Villingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilungen der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Tuttlingen

Nach einem Wohnungseinbruch in der Berliner Straße in Villingen sind am frühen Samstagmorgen, kurz nach 02 Uhr, zwei der Tat dringend verdächtige Männer von eintreffenden Beamten des Polizeireviers Villingen noch im Gebäude vorläufig festgenommen worden.

Eine Nachbarin hatte die beiden Männer zufällig dabei beobachtet, als diese in das Wohnhaus eindrangen und betätigte daraufhin den Polizeinotruf. Die kurz darauf eintreffenden Polizeistreifen umstellten das Gebäude und konnten die beiden Männer im Alter von 33 und 38 Jahren unmittelbar darauf noch im Wohnhaus festnehmen. Die Festgenommenen stammen aus Albanien und haben nach derzeitigem Ermittlungsstand keinen festen Wohnsitz in Deutschland.

Ob die beiden Männer möglicherweise auch für weitere Einbruchsdiebstähle in Frage kommen, die in den letzten Wochen in der Region verübt wurden, wird derzeit überprüft. Gegebenenfalls erfolgt eine ergänzende Pressemitteilung.

