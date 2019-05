Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Königsfeld im Schwarzwald) Mit dem Motorrad von der Straße abgekommen und unverletzt im Bachbett des Hühnerbachs gelandet

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Glück im Unglück hat ein Motorradfahrer gehabt, der am Sonntagvormittag am Ortsausgang von Königsfeld vermutlich infolge eines Fahrfehlers von der Straße abgekommen und unversehrt im Bachbett des Hühnerbachs gelandet ist. Der 49-jährige Biker war gegen 11.40 Uhr mit einer 1150er BMW RT von der Stadtmitte Königsfeld kommend auf der Landesstraße 177 in Richtung Hardt unterwegs. Vermutlich infolge eines Fahrfehlers verlor der Biker etwa 80 Meter nach dem Ortsende von Königsfeld die Kontrolle über das Motorrad, kam von der Straße ab und brachte die BMW - ohne verletzt worden zu sein - im Bachbett des angrenzenden Hühnerbachs zum Stehen. An der BMW entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

