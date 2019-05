Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) Einbruch in ein Büro im "Albert-Schweizer-Haus"

Bad Dürrheim (ots)

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Büro des "Albert-Schweizer-Hauses" in der Grünallee eingebrochen. Hierzu drückte der Einbrecher vermutlich mit Körpergewalt die Türe zum Büroraum aus der Zarge. Nach bisherigen Ermittlungen wurde vermutlich nichts entwendet. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Bad Dürrheim (07726 93948-0) entgegen.

