Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) Unbekannter zerkratzt mutwillig neun geparkte Autos in der Karlstraße

Bad Dürrheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, im Zeitraum von etwa 02 Uhr bis 04 Uhr, hat ein unbekannter Täter in der Karlstraße mutwillig den Fahrzeuglack von neun geparkten Autos zerkratzt. Hierzu verwendete der Unbekannte einen spitzen Gegenstand, ähnlich einem Schlüssel, und richtete Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro an den Autos an. Die Wagen standen am Fahrbahnrand der Karlstraße, zwischen den Gebäuden Nummer 6 und Nummer 12. Die Polizei Bad Dürrheim (07726 93948-0) ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise.

