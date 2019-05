Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Fahrer eines schwarzen VW Golfs streift geparkten BMW im Adlerring und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

VS-Villingen (ots)

Vermutlich der Fahrer eines schwarzen VW Golfs ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Adlerring zu dicht an einem vor dem Mehrfamilienhaus Nummer 26 geparkten 1er BMW vorbeigefahren und hat hierbei die linke Seite des abgestellten Autos vollständig zerkratzt. An dem 1er BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Bei dem Zusammenprall wurde das Gehäuse des rechten Außenspiegels am Golf abgerissen und blieb an der Unfallstelle liegen. Zudem dürfte der Golf zumindest vorne rechts beschädigt worden sein. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Villingen (07721 601-0) entgegen.

