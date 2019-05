Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bräunlingen - Oberbränd, Kreisstraße 5740) Beim Überholen entgegenkommendes Auto übersehen - Motorradfahrer schwer verletzt

Bräunlingen - Oberbränd, Kreisstraße 5740 (ots)

Am Sonntagnachmittag hat sich ein 30-jähriger Motorradfahrer bei einem missglückten Überholvorgang und einem folgenden Zusammenprall mit einem entgegenkommenden Auto zwischen Bräunlingen und Oberbränd auf der Kreisstraße 5740 schwere Verletzungen zugezogen. Der 30-Jährige war gegen 15.50 Uhr mit einer 800er Yamaha von Oberbränd in Richtung Bräunlingen unterwegs und setzte zum Überholen eines vorausfahrenden Autos an. Hierbei übersah der 30-Jährige einen just in diesem Moment entgegenkommenden Renault Twingo eines 76-jährigen Autofahrers und prallte seitlich mit dem vorderen linken Kotflügel des Kleinwagens zusammen. In der Folge stürzte der Biker. Der 30-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Singen gebracht werden. Der Renault-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde von den eintreffenden Rettungskräften in die Klinik nach Donaueschingen gebracht. Verständigte Abschleppdienste transportierten die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge ab. An diesen war Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro entstanden.

