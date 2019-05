Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Furtwangen, Wildgutach - "Hexenloch", Kreisstraße 5731) 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades bei Unfall schwer verletzt

Furtwangen, Wildgutach - "Hexenloch", Kreisstraße 5731 (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, zwischen "Hexenloch" und Wildgutach auf der Kreisstraße 5731 ereignet hat, ist ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades schwer verletzt worden. Der 17-Jährige war mit einem 125er Cross-Leichtkraftrad - vom "Hexenloch" kommend - auf der teils nur etwa dreieinhalb Meter breiten, kurvigen und unübersichtlichen K 5731 entlang des "Wildgutachtals in Richtung Wildgutach unterwegs. In einer engen Rechtskurve fuhr der 17-Jährige für die enge Strecke zu schnell. Als dann noch ein Auto entgegenkam, drückte der Jugendliche in der gefahrenen Schräglage zu fest auf die Bremse und stürzte. In der Folge rutschte der Biker mit seinem Leichtkraftrad gegen das zum Stehen gekommene Auto. Der 17-Jährige trug nur einen Helm und war ohne entsprechende Schutzkleidung unterwegs, so dass er sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zuzog. Nach einer Erstbehandlung durch die mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräfte wurde der Jugendliche mit einem eingesetzten Rettungshubschrauber in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand rund 6000 Euro Sachschaden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das nicht mehr fahrbereite Leichtkraftrad.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell