Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Lauterbach) Einbruch in Tankstelle

Lauterbach (ots)

In der Nacht zum Montag sind unbekannte Täter in eine Tankstelle in der Schramberger Straße eingebrochen. Die Eindringlinge stemmten die Verkleidung der Fassade auf und verschafften sich so Zugang in den Verkaufsraum der Tankstelle. Die Einbrecher entwendeten Zigaretten, Tabakwaren und Schokoriegel im Wert von über 2.000 Euro. Anschließend hebelten die Täter den Tankstellenautomaten auf und stahlen Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Hinweise zum Einbruch nimmt das Polizeirevier Schramberg (Tel.: 07422 2701-0) entgegen.

