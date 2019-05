Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rangendingen) Auffahrunfall beim Abbiegen

Rangendingen (ots)

Am Sonntagmorgen hat ein Autofahrer zwischen Rangendingen und Hirrlingen einen Linksabbieger zu spät erkannt. Folge war ein Auffahrunfall mit Sachschaden.

Gegen 11 Uhr fuhr ein Citron Berlingo auf der Landstraße von Rangendingen nach Hirrlingen. Der 59-jährige Fahrer wollte von der Landstraße nach links in Richtung Maienbühl abbiegen. Deswegen wurde er langsamer. Ihm folgte ein Ford Transit. Der 26-Jährige am Steuer des Transporters erkannte das zu spät. Er versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr vermeiden. Bei der Kollision verletzte sich der Citroenfahrer leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

