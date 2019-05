Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Unbekannter streift geparkten Audi beim Theater am Turm am Kaiserring

VS-Villingen (ots)

Rund 4000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Autofahrer am Samstag, im Zeitraum von etwa 10.15 Uhr bis 11.40 Uhr, bei einem Streifvorgang an einem geparkten Audi verursacht, der am Kaiserring etwa im Bereich des Durchgangs zum Theater am Turm abgestellt war. Nach dem Unfall flüchtete der Unbekannte, ohne sich weiter um den am Audi angerichteten Schaden zu kümmern. Die Polizei Villingen (07721 601-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise.

