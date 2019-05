Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schömberg) Beim Wenden Unfall verursacht - Autofahrer leicht verletzt

Schömberg (ots)

Ein leicht verletzter Autofahrer und rund 18.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der bei einem Wendemanöver eines Autofahrers am Samstag, gegen 09.15 Uhr, in der Schweizer Straße. Der 37-jährige Autofahrer wollte mit einem Peugeot auf einem Grundstücksparkplatz der Schweizer Straße wenden. Beim zurücksetzen achtete der Mann nicht auf einen anderen Peugeot, dessen 55-jähriger Fahrer sich auf der Schweizer Straße dem Grundstück näherte. Bei einem heftigen Zusammenprall der beiden Autos wurde der 55-Jährige Peugeot-Fahrer leicht verletzt und musste nach einer Erstversorgung durch die eintreffenden Rettungskräfte in der Balinger Klinik ärztlich behandelt werden. Ein Abschleppdienst sorgte für den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Peugeots des Leichtverletzten.

