Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) Kabelbrand löst Brandmeldeanlage eines Hotelbetriebes aus - Feuerwehr und Rettungswagen rücken mit mehreren Fahrzeugen aus

Baiersbronn (ots)

Zu einem Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften ist es am Samstagabend, gegen 18.20 Uhr, an einem Hotel in der Forststraße gekommen, nachdem dort die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Wie sich bei der Überprüfung herausstellte, war es in einem Elektro-Schaltkasten für die Steuerung einer Pool-Abdeckung zu einem kleineren Kabelbrand gekommen, wodurch schließlich die Brandmeldeanlage des Hotels auslöste. Zu einem tatsächlichen Feuer oder einem größeren Sachschaden war es nicht gekommen. Auch Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr Baiersbronn war unter der Leitung von Martin Frey mit vier Fahrzeugen und etwa 40 Mann ausgerückt. Zudem waren vorsorglich zwei Rettungswagenbesatzungen bei dem gemeldeten Brand eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell