Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt, Bacherkreuzung) Mit über 2,2 Promille hinter dem Steuer eines Mercedes Unfall an der Bacherkreuzung verursacht und anschließend geflüchtet

Freudenstadt, Bacherkreuzung (ots)

Ein 67-jähriger Mann hat am Freitag, gegen 16.30 Uhr, mit über 2,2 Promille hinter dem Steuer eines Mercedes der A-Klasse einen Unfall an der Bacherkreuzung verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der Mann fuhr in seinem erheblich alkoholisierten Zustand am späten Freitagnachmittag von Dietersweiler kommend über die Kreisstraße 4743 auf die Bacherkreuzung zu. Infolge der Alkoholisierung verlor der Mann die Kontrolle über den Wagen und fuhr zunächst über eine Verkehrsinsel, wobei der 67-Jährige auch ein Verkehrszeichen überfuhr. Im weiteren Verlauf missachtet der Mann auch noch eine rote Ampel und prallte mit einem Mercedes Sprinter zusammen, dessen Fahrer auf der Bundesstraße 28 im Bereich der Bacherkreuzung unterwegs war. Ohne sich weiter um den angerichteten Unfall zu kümmern, flüchtete der 67-Jährige mit seinem beschädigten Wagen von der Unfallstelle, stellte den Mercedes an seiner nicht weit entfernten Wohnanschrift ab und ging dann zu Fuß zur Kreuzung zurück. Dort wurde er von den eingesetzten Beamten in Empfang genommen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Nach einer Blutentnahme und der Abgabe des Führerscheines muss sich der 67-Jährige nun noch in einem Strafverfahren für seine Alkoholfahrt mit verursachtem Unfall sowie der begangenen Unfallflucht verantworten.

