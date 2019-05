Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Dreister Taschendieb erbeutet Geldbörse der Kundin eines Sonderpostenmarktes in der Ermelesstraße - Polizei bittet um Hinweise

Hechingen (ots)

Ein dreister Taschendieb hat am Samstagvormittag, zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr, in einem Sonderpostenmarkt in der Ermelesstraße nahe dem Hechinger Bahnhof eine Geldbörse aus der mitgeführten Stofftasche einer Kundin entwendet. Möglicherweise handelt es sich bei dem derzeit noch unbekannten Täter um einen etwa 30-jährigen Mann, der mit einer roten Jacke bekleidet war. Hinweise zu dem Dieb nimmt die Polizei Hechingen (07471 9880-0) entgegen.

