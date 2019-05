Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Widerrechtliches Ablagern von zwei alten Heizöltanks - Polizei bittet um Hinweise

Hechingen (ots)

Im Zeitraum vom vergangenen Mittwochabend, 17.30 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 07.00 Uhr, hat ein unbekannter Täter an einem abzweigenden Feldweg an der Zufahrt der Kreismülldeponie Hechingen widerrechtlich zwei alte Heizöltanks abgelagert. Für den Transport der Heizöltanks muss der Unbekannte ein entsprechend großes Fahrzeug oder auch einen Anhänger benutzt haben. Nach dem Einleiten eines entsprechenden Ermittlungsverfahrens sucht die Polizei, Sachgebiet Gewerbe und Umwelt mit Sitz in Balingen, nun Zeugen. Personen, die Hinweise zu den abgelagerten Heizöltanks geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Balingen (07433 264-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell