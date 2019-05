Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Erheblich alkoholisierter 19-Jähriger randaliert am Donnerstagabend in der Forststraße, beleidigt eingesetzte Beamte und verletzt Polizeibeamtin - Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Freudenstadt (ots)

Zu Beleidigungen und einer heftigen Widerstandshandlung gegen eingesetzte Polizeibeamte, bei welchen sich eine Beamtin leicht Verletzungen zugezogen hat, ist es am vergangenen Donnerstagabend durch einen 19-Jährigen in der Forststraße von Freudenstadt gekommen. Zu diesem Vorfall sucht die Polizei Zeugen.

Nachdem ein 19-Jähriger am Donnerstagabend, gegen 18.20 Uhr, in der Forststraße randalierte und hierbei auch Passanten verbal belästigte, wurde die Polizei gerufen. Auch durch eine eintreffende Polizeistreife ließ sich der mit über 2,5 Promille alkoholisierte junge Mann nicht beruhigen. Vielmehr beleidigte der 19-Jährige die eingesetzten Beamten, sperrte sich gegen deren Maßnahmen und ging dann massiv mit Schlägen, an den Haaren ziehen und in den Schwitzkasten nehmen auf eine Beamtin los. Erst mit einer hinzugezogenen zweiten Streife konnte der alkoholisierte 19-Jährige schließlich mit Handschließen fixiert und zur Dienststelle gebracht werden. Auch hierbei beleidigte der junge Mann die Beamten mit einer Vielzahl von Kraftausdrücken und sexuellen Anzüglichkeiten.

Gegen den 19-Jährigen wurde mittlerweile ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zu dem Vorfall sucht die Polizei nun Zeugen. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freudenstadt (07441 536-0) in Verbindung zu setzen.

Polizeipräsidium Tuttlingen

