Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) Unfallflucht auf dem Kaufland-Parkplatz

Bad Dürrheim (ots)

Zu einer Beschädigung an einem abgestellten Audi A4 und einer folgenden Unfallflucht ist es am Samstagabend, zwischen 17 Uhr und 18 Uhr, auf dem Kaufland-Parkplatz in der Dieselstraße gekommen. Dort fuhr ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den linken vorderen Kotflügel eines geparkten Audis. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden an dem Audi in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei Bad Dürrheim (07726 93948-0) oder auch das Polizeirevier Schwenningen (07720 8500-0) entgegen.

