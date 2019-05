Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Autofahrerin übersieht an einer Grundstücksausfahrt Radler - jugendlicher Biker bei folgendem Sturz leicht verletzt

Tuttlingen (ots)

Beim Ausfahren aus einer Grundstücksausfahrt in der Stockacher Straße hat eine 36-jährige Fahrerin eines VW Tourans am Samstag, gegen 16.20 Uhr, einen nahenden Radfahrer übersehen und diesen angefahren. Der 15-jährige Radler war auf dem Gehweg der Stockacher Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er kurz vor der Abzweigung Widerholdstraße von der Fahrzeugfront des ausfahrenden Tourans erfasst wurde. Bei einem folgenden Sturz zog sich der Biker leichte Verletzungen zu. Am Fahrrad und dem Touran entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

