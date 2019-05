Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Geparktes Auto auf einem Parkplatz beschädigt und anschließend davongefahren

Albstadt-Ebingen (ots)

Am Freitag, im Zeitraum von 15.30 Uhr bis 16.00 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Schuh-Discounters in der Theodor-Groz-Straße einen dort abgestellten VW Up beschädigt und ist dann einfach davongefahren. An der Beifahrertüre des VW Up entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Albstadt (07432 955-0) entgegen.

