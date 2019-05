Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) In Gartenschuppen eingebrochen und zwei hochwertige Elektrofahrräder entwendet

Balingen (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter sind in den frühen Morgenstunden des Samstags, kurz nach 04 Uhr, in einen Gartenschuppen eines Anwesens in der Richthofenstraße eingebrochen und haben daraus zwei hochwertige Elektrofahrräder entwendet. Die E-Bikes im Wert von rund 8000 Euro wurden von den beiden Einbrechern über den Grundstückszaun gehoben und anschließend abtransportiert. Personen, die in den frühen Morgenstunden des Samstags verdächtige Wahrnehmungen in der Richthofenstraße oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Balingen (07433 264-0) in Verbindung zu setzen.

