POL-TUT: (Haigerloch - Gruol, Bundesstraße 463) Unbekannter Fahrer eines weißen Kombis schneidet Kurve und drängt entgegenkommenden Sattelzug-Lastwagen gegen die Leitplanken - Polizei bittet um Hinweise

Haigerloch - Gruol, Bundesstraße 463 (ots)

Etwa 10.000 Euro Sachschaden an einem Sattelzug-Lastwagen ist die Bilanz eines Unfalls mit anschließender Unfallflucht des Verursachers, der am Samstagabend, kurz vor 21 Uhr, zwischen den Abfahrten Haigerloch und Gruol auf der Bundesstraße 463 passiert ist. Der 49-jährige Sattelzug-Fahrer war - von Bisingen kommend - auf der B 463 in Richtung Empfingen unterwegs, als ihm in einer unübersichtlichen Rechtskurve mit durchgezogener Mittellinie ein weißer Kombi halb auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um einem Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Kombi zu verhindern, lenkte der Lastwagenfahrer den Sattelzug sofort nach rechts gegen die Leiplanken und scheuerte etwa 20 Meter an diesen entlang, bis der schwere Sattelzug-Lastwagen zum Stehen kam. Der Fahrer des weißen Kombis kam mit dem Schrecken davon, fuhr dann aber ohne Anzuhalten und sich um den verursachten Unfall zu kümmern einfach in Richtung Balingen beziehungsweise Bisingen davon. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizei Hechingen (07471 9880-0) entgegen.

