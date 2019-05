Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Truchtelfingen) Betrunkener Autofahrer rammt geparkten VW Transporter

Albstadt-Truchtelfingen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, kurz nach 01.30 Uhr, hat ein betrunkener Autofahrer in der Konrad-Adenauer-Straße einen geparkten VW-Transporter gerammt. Der 27 Jahre junge Mann war in den frühen Morgenstunden mit über 1,7 Promille hinter dem Steuer eines Skoda Octavias auf der Konrad-Adenauer-Straße unterwegs. Infolge der Alkoholisierung verlor der 27-Jährige die Kontrolle über den Skoda und prallte ungebremst gegen einen gegenüber der Abzweigung Quellenstraße geparkten VW-Transporter. Der junge Mann hatte Glück und blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand allerdings rund 20.000 Euro Sachschaden. Zudem musste der 27-Jährige seinen Führerschein abgeben und wird sich nach der erfolgten Blutentnahme nun noch in einem Strafverfahren für die Fahrt unter Alkoholeinwirkung und den dabei verursachten Unfall verantworten müssen.

