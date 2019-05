Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb am Neckar) Betrunkener 20-Jähriger beschädigt Fahrplan-Schaukasten und schlägt Scheibe am Bahnhofskiosk ein

Ein betrunkener 20-Jähriger hat am frühen Sonntagmorgen, gegen 02 Uhr, mutwillig einen Fahrplan-Schaukasten beschädigt und eine Scheibe am Bahnhofskiosk eingeschlagen. Zeugen beobachteten den Sachverhalt und verständigten die Polizei. Eine eintreffende Streife konnte den Betrunkenen vorläufig festnehmen. Der muss sich nun in einem Strafverfahren für die begangenen Sachbeschädigungen verantworten und auch für den angerichteten Schaden aufkommen.

